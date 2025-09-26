Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim

Genç yaşına rağmen unutulmaz performanslarıyla sinema ve televizyon dünyasında kendine güçlü bir yer edinen Helin Kandemir, duygulara ve hayata bakışını Elele Dergisi’ne verdiği röportajda samimi sözlerle paylaştı. Çocukluk yıllarından itibaren yoğun duygular yaşamaya çok açık olduğunu dile getiren Kandemir, aşka dair bakışını şu sözlerle anlattı:

“Çocukluğumdan beri bütün duygularımı burnumun ucunda yaşardım. Yoğun şeyler hissetmeye çok teşne biriyim. Bu yüzden aşık da oldum, iyi ki de oldum. Neye aşık olduğumu bilmiyorum ve tanımlayamıyorum. Koşulsuz sevmenin ve öyle de sevilmenin güvenini yürüyüşümden bile hissederim.”



BAŞARI, YATAKTAN KALKMAK KADAR BASİT BİR ŞEY DE OLABİLİR

Oyunculuk yolculuğunda başarı kavramına farklı bir pencereden bakan Kandemir, başarıyı yalnızca büyük ödüllerle sınırlamadığını vurguladı:

“Ben başarı kavramının tek bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Zor bir mental süreçten geçen birinin yataktan kalkması, çok önemli bir ödül almış oyuncunun başarısından daha az değil. Elimizden gelenin yarım adım bile önündekini bir başarı sayıyorum.”



BANA İHTİYACI OLMAYAN HİÇBİR KARAKTER BANA NASİP OLMADI

Bugüne dek rol aldığı karakterlerle güçlü bağlar kurduğunu söyleyen genç oyuncu, özellikle İstanbul Ansiklopedisi’nde canlandırdığı Zehra’ya dair sözleriyle de dikkat çekti:

“Gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum; bana ihtiyacı olmayan hiçbir karakter bana nasip olmadı. Zehra’nın sarsıntısını Zehra’yla beraber yaşadık, cebine koyduk ve onu ihtiyacı olanlara yolladık. O benim dünyamın en özel kızlarından biri.”