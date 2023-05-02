‘Hayat kutlamaya değer’ dedirten yepyeni bir koleksiyon

Yaşam alanlarında geçirilen her anı değerli ve unutulmaz hale getirmek, anılar biriktirmek aradığımız huzuru evlerimize taşımak hedefiyle Coastal Homes yepyeni bir koleksiyona imza attı. Sıcak renkler ve sofistike tasarımların ön plana çıktığı yeni koleksiyonda konfor ön planda yer alırken; önceki koleksiyonlarda kullanılan keten, pamuk benzeri doğal liflerden oluşan kumaşların yanı sıra kestane ve meşe gibi özgün ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan ağaçlar tercih edildi.

Konfor ve zarafet, fonksiyonel kullanım ile benzersiz bir tasarım anlayışına dönüşüyor

Güzel evler, güzel sofralar, fonksiyonel ve modern mobilyalarla hayatı paylaşmak üzerine kurguladıkları yeni koleksiyon hakkında açıklamalarda bulunan Coastal Homes Kurucusu Ahmet Tipi; “Hepimiz için anlamı farklı da olsa evlerimiz bizler için çok değerli. Kimi zaman ofisimiz, kimi zaman spor stüdyomuz, bazen çocuklarımızın oyun alanı bazen de sadece kahvemizi yudumlarken kitabımızı keyifle okuduğumuz sıcacık bir yuva. Evde bu kadar zaman geçirince, zevkle döşenmiş bir mekânın önemini ve bizi ne kadar mutlu edebileceğini fark ettik. Biz de yeni koleksiyonumuzu tasarlarken, hem evin yeni işlevlerine hizmet edecek tasarımlara öncelik verdik hem de her aile bireyinin “ben buna bayıldım” diyeceği parçalar ürettik. Konfor ve zarafeti, fonksiyonel kullanım ile birleştirdik. Sınırlı metrekarelere sığmak zorunda kaldığımız şehir hayatında, maksimum fayda sağlamaya çalıştık. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bu yeni koleksiyon ile evde geçirilen zamanın sizleri daha mutlu etmesini amaçladık. Ne olursa olsun, ‘hayat kutlamaya değer’ dedik ve yeni koleksiyonumuzu hayata geçirdik. Bu koleksiyonda herkes kendi tasarım hikâyesini oluşturup zamansız ve kişiliğini yansıtan bir ev stili yaratabilecek. Yeni koleksiyonumuzun katalog çekimlerini ise Tuzla’daki yeni showroom’umuzda gerçekleştirdik. Son olarak gerçekleştireceğimiz kampanya ile ilgili de bilgi vermek isterim. Evini Coastal Homes tarzı ile dekore etmek isteyenler için bayram sonrası yapacakları her 100.000 TL ve üstü alışverişlerde nakliye ücretini biz karşılıyoruz” dedi.

En yeni koleksiyonlar 10’u aşkın ülkedeki 60’a yakın satış noktasında

Kaliteli ürün geliştirme misyonuyla kullanıcı beklentilerine odaklanarak üretimlerini gerçekleştirmeyi sürdüren Coastal Homes; kendi üretim tesisi, malzeme kalitesi ve fonksiyonel tasarımları ile farklı yaşam alanlarında hayatı kolaylaştıran işlevsel çözümler sunuyor. Coastal Homes’un yeni koleksiyonuna ve diğer ürünlerine İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara, Samsun, Adana ve İskenderun mağazalarının yanı sıra 10’u aşkın ülkedeki 60’a yakın satış noktasından ulaşmak mümkün.