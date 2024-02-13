Hasan Can Kaya’ya “En Başarılı Komedyen” ödülü

Yeni neslin hayranlıkla takip ettiği başarılı komedyen Hasan Can Kaya, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Kaya, İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en geniş kapsamlı öğrenci etkinliği 31. İTÜ EMÖS’te Konuşanlar programıyla “Yılın En Başarılı Komedyeni” ödülüne layık görüldü.

Kaya, yoğun katılım ve ilginin olduğu etkinlikte üniversite öğrencileriyle söyleşi de gerçekleştirdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Eğlenceli dakikaların yaşandığı söyleşide Hasan Can Kaya, üniversite ödüllerinin kendisi için çok anlamlı ve gurur verici olduğunu belirterek “İTÜ gibi köklü bir üniversiteden ve öğrencilerinden ödül almak beni çok mutlu ediyor. Bu ödüller bana daha da çok çalışmam ve daha çok üretmem için ilham verecek" diye konuştu.