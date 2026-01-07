Hasan Can Kaya’dan Nuri Bilge Ceylan itirafı

Mizahı ve kıvrak zekasıyla son dönemin en çok konuşulan ve izlenen komedyeni Hasan Can Kaya, katıldığı bir programda çarpıcı bir itirafta bulundu. Kaya, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstünde’ filmindeki başrol teklifini yoğunluğu nedeniyle kabul edemediğini “En büyük pişmanlığım” diyerek anlattı.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Adem Metan’ın YouTube’da yayınlanan programının yeni konuğu oldu. Programdaki samimi açıklamalarıyla dikkati çeken Hasan Can Kaya’nın, kariyeriyle ilgili yaptığı açıklama ise gündem oldu. Ünlü komedyen, dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde büyük başarı elde eden 'Kuru Otlar Üstüne' filmi için başrol teklifi aldığını açıkladı. Çekimlerin Erzurum'da yapılacağı bir dönemde yoğunluğu nedeniyle bu teklifi reddetmek zorunda kaldığını anlatan komedyen, “O dönemde hem dizi hem turne hem de Konuşanlar programının çekimi devam ediyordu. Erzurum’da aralık ayında çekecekti ve bu yoğunluk sebebiyle gidememiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu. Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim” dedi.



NURİ ABİ BURDAYIM

Dünyaca ünlü yönetmeni, “Her zaman ele geçecek bir fırsat değil, dünya çapında bir yönetmen. Umarım ileride yine böyle bir fırsat gelir” diyerek öven Hasan Can Kaya, “Tekrar teklif gelirse oynar mısın” diye sorulduğunda ise “Hemen giderim. Nuri Abi buradayım” diyerek ünlü yönetmene seslendi.