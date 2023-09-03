Hasan Can Kaya'dan hayranlarına müjde

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'dan hayranlarına müjde... İşte detaylar...

Son dönemde stand-up şovu ile adından sıkça söz ettiren komedyen Hasan Can Kaya, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Kız kardeşi ile birlikte akşam yemeği için AVM’ye gelen Hasan Can Kaya, objektiflere tek başına poz vermeyi tercih etti.


Çok Aşk filminin vizyona gireceğinin müjdesini veren Kaya, "Sonbahar gibi çok zorlu bir zamanda vizyona giriyoruz güzel geri dönüşleri bekliyorum, ayrıca Kanada ve Avustralya turnem var. Bu arada program çekimleri başladı yoğun bir tempoda devam ediyoruz" dedi. Meydan katında bulunan dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerini incelemeyi ihmal etmeyen Kaya, kısa bir alışveriş turunun ardından AVM’den ayrıldı.

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Hasan Can KayaÇok Aşk

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