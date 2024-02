“Hanterra Seramik Yarışması” sonuçlandı

Yarışmanın jürisinde bu yıl Türk Seramik Sanatçılarından Tuba Önder Demircioğlu ve Ezgi Hakan, iç mimar Ayhan Geveli, İtalyan seramik sanatçısı, küratör Domenico Laracà ile İngiltere’ den seramik sanatçısı Anna Thomson yer aldı. Jüri üyeleri, ödül alacak eserleri, eserlerin konu ile ilişkisi, işlevine uygunluğu, ergonomik olması, tasarımın özgünlüğü, yaratıcılığı ile üretim sürecinin baştan sona teknik niteliklerini göz önünde bulundurarak belirledi.

Türkiye’de seramik sanatını daha da yaygınlaştırmak için yapılan ve herhangi bir kısıtlama olmadan Türkiye’de yaşayan, seramiği seven herkesin katılımına açık olan “hanterra Seramik Yarışması”, Sibelco, Colorobbia Art, Valentine Clays, Mars Hobi ve Stüdyo Fırınları ile Ceramila’nın sponsorluğunda düzenlendi.

Her sene düzenlenen ve bundan sonraki yıllarda da seramik sanatına destek amacı ile bu geleneği sürdürmek adına yapılacak “hanterra Seramik Yarışması”nın kurucuları Elif Özbay Şahan ve Kurtuluş Şahan yarışma ile ilgili; “Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de son yıllarda seramiğe artan bir ilgi olduğunu; yurtdışındaki seramik sanatını ve sergilerini yakından izlemeye çalıştıklarını, yarışma düzenlemeye başlamalarının temel sebebinin Türkiye’de de özgün tasarımın, kaliteli üretimin örneği olan ürünlerin, bu yarışma ile daha görünür olmasına katkıda bulunmak, el yapımı seramiğin ne kadar emek harcanarak yoğun bir üretim gerektirdiğini, her birinin eşsizliğini anlatmak olduğunu vurgulayarak, üçüncü senesinde düzenledikleri “hanterra Seramik Yarışması”nın heyecanla ve keyifle daha çok insana ulaştığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını” söylüyorlar.

Yapılan değerlendirme sonucunda 298 başvurudan 25 katılımcının 27 adet eserinin sergilendiği “hanterra Seramik Yarışması”nda Başarı ödülünü Derin Sevil Bodur, Mansiyonları Ecem Akarlar Şentürk, Aylin Gündoğdu, Tunahan Açıkgöz elde etti.

Yarışmanın ödül töreni, 23 Şubat 2024 Cuma günü, saat 17:00’de Saint Michel Fransız Lisesi Jeanne D’Arc Sergi ve Konser Salonu’nda gerçekleşecek. “hanterra Seramik Yarışması”nda ödül alan seramik sanatçılarının eserleri 23 Şubat– 9 Mart tarihleri arasında seramik sanatını seven sanatseverler tarafından izlenebilir.

“hanterra Seramik Yarışması” 2024 ve daha önceki yıllardaki yarışmalar ile ilgili tüm detaylara www.hanterrayarisma.com web sitesinden ulaşılabilir.

HANTERRA, ELİF ÖZBAY ŞAHAN VE KURTULUŞ ŞAHAN HAKKINDA

2018 yılında seramik sektörüne farklı bir bakış açısı getirmek, kaliteli ve yenilikçi olmak hedefi ile kurulan hanterra, dünya çapında kalitesiyle tanınan üreticileri bir araya getirerek, en iyi seramik malzemelerinden bazılarını Türk seramik sanatçılarına tanıttı. Seramik malzemesi satışı yanı sıra, seramik sanatıyla ilgili birçok yeniliğe imza atmayı hedefliyor.

Elif Özbay Şahan, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aile şirketi olan Özmak Mühendislik sayesinde her zaman seramikle iç içe olmasına rağmen, çamurla ilk tanışması 1997 yılında gittiği İngiltere’de Oxford College of Further Education’dan aldığı eğitim sırasında oldu. Mimar olarak çalışma hayatına devam ederken seramiğe hobi olarak atölyesinde, yurtiçi ve yurtdışında katıldığı workshoplar, eğitimler ve çeşitli sergilerle devam etti.



Kurtuluş Şahan, Londra Imperial College’da İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. City University Bayes Business School’da MBA eğitimini tamamladıktan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde uluslararası projelerde görev aldı. İş geliştirme ve yönetim konularında uzmanlaştı.