Halk Müziği Neşet Ertaş’tan miras kaldı

Halk müziğinin güçlü sesi Emrah Tezcan, “Yazan Kalem Siyah” isimli yeni single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. Çıkardığı eserleri ve albümleriyle büyük beğeni toplayan  sanatçı yeni şarkısıyla da dinleyicilerinin gönlünde taht kurdu.

Sözü ve müziği Şenol Tazcan'a, ait olan şarkısıyla Halk müziğine yeni bir soluk getireceğini söyleyen Emrah Tezcan, “Müzisyenlik dedelerimden kalan bir miras. Dedem Hacı Taşan büyük bir müzisyendi. Ayrıca Kırşehirli büyük usta Neşet Ertaş’ın köylüsüyüm. Onun türküleriyle büyüdüm. 10 yaşımda kendisinden feyz alarak saz çalmayı öğrendim. Şimdi de yılların birikimi olan eserlerimi müzikseverlerle buluşturduğum için çok mutluyum” dedi.  

“Yazan Kalem Siyah”ın yapımcılığını ve aranjesini Ozan Kıyak  üstlendi. Şarkı dijital platformlarda yerini alırken kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Emrah Tezcan

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