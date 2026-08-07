Hakkı Bulut'tan konuşulacak yapay zeka açıklaması! Hayatı film olacak mı?

Hakkı Bulut, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Projelerinden bahseden sanatçı, "Hiç durmuyorum. Türkiye ve yurt dışında konserler veriyorum. Yeni yaptığım single çıkacak. Yapay zeka değil, bir dakikada yapılan şey değil. Yapay zekanın 50 dolara yaptığı şeyi ben 200 bin TL harcıyorum. Sevenlerime olan saygımdan... Yıllardan beri ayakta tutuyorlar beni... Bundan sonra hep böyle olacak" dedi. Bulut, "Yapay zekayı seyirciye saygısızlık olarak mı düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Yapay zekada her şey vardır ama ruh yoktur. Biz sanatçılar okurken dinleyiciye vermek istediğimiz ifade veririz. Yapay zekayla ilgili klip yapıyorlar benim için... Kovboy yapıp, aslan içinde şarkı okutuyorlar, kahkaha atıyorum ama iş o değil. Stüdyoya girip, aylarca emek veriyoruz. Yapay zekanın olduğu yerde müzisyenlerin ekmeği kapanıyor. Bir tehlikesi daha var yapay zekanın... Dünyanın her tarafında şarkılarımız çalındığı zaman müzik haklarımız alınıyor. Yapay zeka benim şarkımı yaptığı zaman bana hak gelmiyor. Sanatçılar mağdur oluyorlar. Sanatçıya, dinleyice ve emeğe olan saygımdan her yaptığım albümde stüdyoya girip, orkestra ve ekibi çağırıyorum. Yaklaşık bin tane beste yaptım bugüne kadar" yanıtını verdi.

HARBİYE AÇIKLAMASI

Sanatçı, "Son dönemde Harbiye'de belli sanatçılar var. Sizin gibi isimlerin çıkmamasının özel sebebi var mı?" sorusuna, "Bende orada konser vermek isterim. Benim bütün konserlerim doluyor. Festivallerde sahne alıyorum. Devamlı çalışıyorum ve durmadan sahnedeyim. 2-3 saat canlı söylüyorum playback yapmıyorum. 20 yıl önce nasıl okuyorsam yine aynıyım. Bana gelipte, 'Harbiye ve Bostancı'da konser verelim. Bin tane bestesi var' diyerek ya beceremiyorlar ya da bilerek yapmıyorlar. Bilerek istemiyorlar bence... Halkın sevdiği bir sanatçıyım. Yürüdüğüm zaman sokakta adım atamam" diye cevap verdi.



DALGA GEÇİLECEK ADAM DEĞİLİM

TikTok'ta donma şakası mağduru olan Bulut, "Çok sanatçıya beste verdim, kiminden para bile almadım. Bir bölümlerine vokal bile yaptım. TikTok'ta yaptığım yayını idare edene, 'Serdar ben ayrılıyorum' dedim. Ben yayına çıkanı Serdar'ın akrabası zannettim. Meğersem konuşurken internet kesiliyor akımı varmış. Bende saflık yaptım. 'Bende interneti kesiliyor' diyorum ama dalgasını geçiyormuş. Benim hanımda, 'Çocuğu üzme, telefonu çekmiyor' diyor benim gibi saflık yapıyor. Son anda uyandım. Hem beni hem de hanımı aldatmış oldu. Gözyaşlarına boğuldum. Sonra arayıp, özür diledi. 'Ben dalga geçilecek adam değilim. 65 senelik sanatçıyım' dedim. Bu kadar eser yapan, dürüst olan, topluma yardım eden, hastanedeki hastaya yardım eden ve üniversitede öğrenci okutuyorum. Benimle konuşurken değerleri bilmek gerekir. TikTok'ta alaya alınacak adam değilim" açıklamasını yaptı.



MİRAS SORUNU OLMAZ

Son dönemde ünlü sanatçıların çocukları arasında çıkan miras kavgaları nedeniyle Bulut, "Lanet para ortaya girdiği anda evlatlar anne ve babalarını üzmeyi bilirler. Bende öyle sorun yok. Bir gün dünyadan göçersem çocuklar, 'Haydi malı paylaşım' diye paylaşım yapmazlar. Anneleri de hayatta değilse, reklam yapıp, açıklamaları olmaz. Çocuklarıma sadece bu senin bu senin diye espri yaparım" ifadelerini kullandı.

YAŞARKEN HAYATIMI FİLM YAPSINLAR

Sanatçı, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Öldükten sonra değer veriyorlar. Hayatımda çok romanlar var. Şu an yapmaları lazım. Öldükten sonra mezarımı pırlanta yapsalar ne olur? Ülkede benim kadar sevilen sanatçı yoktur. Yaşarken hayatımı film yapsınlar. Öyle bir konu olur ki gıpta olur. Öldükten sonra yapsalar ne olur?" cevabını verdi.



SANATÇININ KORUMAYA İHTİYACI YOKTUR

Fit olmasına Bulut, "Yemek ayrımım yok. Eşim hangi yemeği verirse yerim. Gece 1'de acıktığım zaman canım ne isterse hanımım yapar ama devamlı hareket ediyorum. Konserlerime arabamla tek gidiyorum" dedi. Bazı isimlerin korumalarla dolaşmasına sanatçı, "Korumayla gezmem, tek başımayım. Sanatçının korumaya ihtiyacı yoktur. Onlar yapmacık olaylar" diye konuştu.

Sanatçı, yoğun ilgi gösteren hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti.