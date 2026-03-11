Hakan Karahan’dan Candan Erçetin açıklaması

Oyuncu Hakan Karahan, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programında Aslı Şafak’ın konuğu oldu. Karahan, programda şarkıcı Candan Erçetin ile 30 yılı aşan ilişkisine dair ilk kez dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



CANDAN RAHATSIZ EDİLMESİN DİYE YANINDAKİ ARSAYI ALDIM

Karahan, Erçetin’in doğup büyüdüğü topraklara yakın yaşamak istediğini ve bu nedenle Lüleburgaz’da bir çiftlik kurduğunu anlattı.

Oyuncu, o süreci şu sözlerle dile getirdi: “Candan Kırklareli doğumlu olduğu için kendi toprağına yakın bir yer yapmak istedi. Çok tabiat düşkünüdür, yemeğe düşkündür, ekmeye biçmeye düşkündür ve Lüleburgaz’da kendine bir arazi aldı. Üstüne dört odalı çiftlik evini kurdu. Tavuklarını, kazlarını ve barınaktan köpeklerini aldı. Candan’ı kimse rahatsız etmesin, kafasını dinleyebilsin diye de yandaki araziyi ben aldım. Ben Candan’a çok düşkün ve hayran olduğum için.”

AŞKI GENÇLERE BIRAKTIK

30 yıllık birlikteliklerinin temelinde hayranlık olduğunu belirten Karahan, ilişkilerinin yıllar içinde nasıl değiştiğini şöyle anlattı: “Candan’la 30 yılı devirdik. Her şeyden önemlisinin hayranlık olduğunu söyleyebilirim. Aşk, biraz gençliğimizde birbirimize aşıktık. Aşkı gençlere bıraktık. Aşk artık sevgiye dönüşüyor, sonra hem aşk hem sevgi, hem dostluğa sonunda yoldaşlığa dönüşüyor. 30 yılın kökünde benim tarafımdan büyük bir hayranlık var. Candan’ın tarafından ise tahammül edebileceği bir adam haline soktu onun için tahammül edebiliyor.”



CANDAN’I GÖRMEDİĞİM GÜNLERDE YALNIZIM

Karahan, yalnız yaşamayı sevdiğini de dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Yalnız yaşamayı tercih ederim. Haftanın 4 – 5 günü Candan’ı görürüm. Hayat arkadaşım olduğu için ama onu görmediğim zaman yalnız vakit geçiririm. Başka türlü yaşayamam.”

BABAMI SEVMİYORDUM

Karahan, programda ailesiyle ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı: “Rahmetli babam hiçbir kitabımı okuyamayarak, hiçbir filmimi ya da dizimi seyredemeyerek vefat etti. 35 yaşında boşanarak özgürleştim. Bizim zamanımızda ailenin beğendiği ve tasvip ettiği başka bir ailenin kızıyla sizi tanıştırırlardı. Baba vefatı özgürleştiriyor. Üzerine 17 yıl anneme baktım. Anne vefatı özgürleştiriyor. Babamı sevmiyordum. Babamın babası olsaydım onu evlatlıktan reddederdim. Daha doğrusu sevmiyor demeyeyim, tanımıyordum. Benim jenerasyonum baba tarafından saçı okşanmadan vefat eden babaların jenerasyonu. Babamdan en çok duyduğum söz ‘Sen adam olmazsın’ oldu. Babam beni neredeyse hiç tanımıyordu. Bana ‘Senin gözün lens mi? Aaa çok ayıp’ dedi. Ben ela gözlüyüm, babam beni kahverengi gözlü sanıyormuş.”

YENİ OYUNCULARLA KONUŞMAM

66 yaşındaki oyuncu, dizi setlerindeki tavrıyla ilgili de konuştu: “66 yaşındayım, yeni bir insanla tanışmaya takatim yok. Dizi setlerinde kimse benimle konuşmasın diye karavanda oturup kitap okuyorum. Daha önceki setlerden tanıdıklarımla konuşuyorum. Yeni oyuncularla konuşmam.”