Hadise ile Murda damga vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Maltepe’de Hadise fırtınası esti. Bugüne kadar yaptığı her işte kalitesi ve çizgisini bozmayan Hadise, güzelliği ve sahne üstü performansı ile bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.

Maltepe sahilde kurulan muhteşem sahnenin hazırlıkları bir hafta sürdü. Hadise 19 Mayıs için müziğiyle ve sahne üstü performansı için, yıllarca konuşulacak devasa bir performans hazırladı. Hadise, iki hafta boyunca 40 dansçısı ile yoğun bir ön hazırlık ve prova dönemi geçirdi.

Hadise ve Murda 10 dakika süren 19 Mayıs’a özel hazırladıkları gösteriyi sergiledikten sonra performansları ile alanı dolduran mahşeri kalabalığın coşkusuna ortak oldular.

356 bin kişinin izlediği konserde Dolce Gabana imzalı siyah bir elbise giyen Hadise, daha sonra da Valentino’nun tasarımı ile göz kamaştırdı.

Türk pop müziğine damga vuran Hadise, kendisini hiçbir konserinde yıllardır yalnız bırakmayan hayranlarına Cumhuriyet’in 100. Yılını 19 Mayıs’ta birlikte kutladıkları için teşekkür etti.

Güçlü ve dinamik sahne performansına 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel şovla birleştiren Hadise’nin her şarkısında ayrı bir coşkunun yaşandı. Hadise, kendisini izlemeye gelen on binlerce hayranıyla güldü, eğlendi, sohbet etti.

Son hiti Feryat’ı; kısa sürede müzik listelerinin zirvesine yerleşmesini sağlayan hayranları ile seslendiren Hadise, ‘Deli Oğlan’, ‘Prenses’, ‘Aşk Kaç Beden Giyer’, ‘Nerdesin Aşkım’ gibi şarkılarıyla gecenin fitilini ateşledi.19 Mayıs’ın en büyük işlerinden birine imza attı.

Gecenin sonunda 19 Mayıs’ı ve Cumhuriyet’i kutlayan Hadise, Murda’nın yeniden sahneye çıkmasıyla İmdat ve yeni yayımladıkları ‘Sen Dönene Kadar’ı söyleyerek veda ettiler.