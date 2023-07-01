Hadise'den konuşulan kombin
Ünlü şarkıcı Hadise, yine konuşulan bir kombinle izleyici karşısına çıktı. İşte detaylar...
Hadise, iki saat boyunca Kıbrıs Concorde Resort Otel’de eşsiz performansıyla muhteşem bir konser ziyafeti gerçekleştirdi.
Dansçılarının eşlik ettiği ve hit şarkılarını peşi sıra seslendiren Hadise, Sagaza özel tasarım pudra rengi straplez mini elbisesiyle göz kamaştırdı.
Şarkıcı, kombiniyle yine çok konuşuldu.
Hadise'nin elbisesi takipçileri tarafından beğenildi.
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