Hadise'den sürpriz açıklama! Yeniden mi evleniyor?

Hadise, Girne Rocks Hotel’de sahne aldı. Şarkıcı sahne performansı, repertuvarı, enerjisi ve dans şovlarıyla dikkat çekti. Hadise, sahnede David Koma imzalı derin bacak yırtmaçlı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Konserine ‘Feryat’ adlı şarkısıyla başlayan Hadise, iki saat performans sergilediği sahnesinde 26 şarkı seslendirdi.



Şarkı aralarında seyircileriyle sohbet eden Hadise, kendisini aşk kadını olarak ilan etti. Hadise, “Ben sahneme ve seyircime aşığım! Bu anlatılamaz, ben aşk kadınıyım, severim aşkı” dedikten sonra, “Zaten hayatımda aldığım kararlarla ilgili bunu görmüşsünüzdür, hep sizi seçtim ve seçeceğim” diye konuştu.



EVLİLİĞE İNANCIMI TEKRARDAN KAZANDIM!

Kendisini izlemeye gelen 50 yıl evli olan bir çifte, ‘Mutlu evliliğin sırrı nedir?’ diyerek soran Hadise, ‘Saygı’ cevabını alırken “Evliliğe tekrardan inancımı kazandırdınız. Beni kıskandırmak için mi geldiniz?” dedi.

Hadise, beş ay evli kaldığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz sene boşanmıştı.