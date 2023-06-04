Hadise Alanya'da rekor kırdı

Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali ilk gününde muhteşem konserlere ev sahipliği yaptı.

İlk olarak sahneye Türk Dünyasının en sevilen müzisyenlerinden Arslanbek Sultanbekov çıktı. Konser alanını tamamen dolduran 50 binden fazla vatandaş Arslanbek ve ekibinin muhteşem performansını dinleme imkânı buldular.

Konser sonrası sahneye çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Arslanbek Sultanbekov’a çiçek ve ipek kozasından yapılmış Türk Bayrağı hediye etti. Arslanbek’in bayrağı öperek havaya kaldırması dakikalarca alkışlanırken, Başkan Yücel bu güzel dinleti için Arslanbek’e teşekkür etti.



BAŞKAN YÜCEL’E BÜYÜK DESTEK

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel daha sonra alanı dolduran vatandaşlara seslendi. Büyük bir destekle sahneye çıkan Başkan Yücel “Bu yılkı festivalimizde Altay dağlarının rüzgârı, Toroslardan Alanya’ya taşınacak. Gaytağı oynayan Azerbaycan Türkü ile zeybek oynayan Yörük Türkü omuz omuza toprağa diz vuracak. Dombıranın sesi bağlamayla karışacak, asırlardan beri Anadolu’dan yankılanan kaşık sesleri, kös sesleri ile birleşecek, Kırgız Otağı ile Yörük çadırında yakılan bağımsızlık ateşi yan yana tütecek. Türk Devletleri, asırlardır hiç esaret altına girmemiş, dünyada özgürlüğün, bağımsızlığın, asaletin, hoşgörünün ve demokrasinin en yüce örneğini simgelemişlerdir. Türk Dünyası ve Türkiye’nin birliğini, dirliğini ve gücünü bu meydandan tüm dünyaya duyuracağız.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Başkan Yücel Alanya için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Alanya’mızın her bir köşesinde taş üstüne taş koymanın, mevcut hizmetleri daha kaliteli yapmanın, ayrımcılıktan uzak bütünleştirici bir hizmet anlayışının, vatandaşlarımızın gönlünü kazanmanın gayreti içinde olduk. Bundan sonra da aynı şekilde Alanya’da yaşayan herkese eşit ve adaletli şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizin desteğinizle, Alanya’yı geriye değil hep ileriye götürdük. Gece gündüz demeden Alanya için çalışıyoruz. Alanya bizlerle altın çağını yaşıyor. Biz, Büyük Türk Milletinin sevdalısı siz kıymetli Alanyalıların hizmetkârıyız. Gayretimiz ülkemiz içindir, gayretimiz bölgemiz içindir. Gayretimiz Alanya içindir, gayretimiz sizin içindir.” şeklinde konuştu.

HADİSE KONSERİ İLE EĞLENCE ZİRVE YAPTI

Daha sonra sahneye sevilen sanatçı Hadise çıktı. Alanı dolduran on binlerce vatandaşın alkışları ile sahneye çıkan Hadise, en sevilen şarkılarını geç saatlere kadar Alanya halkı için seslendirdi. Uzun zamandır böyle bir kalabalık görmediğini belirten Hadise, izleyenlere müzik ve dans şöleni sundu. Başkan Yücel, Hadise’ye ipek kozasından yapılmış çiçek buketi, tablo ve tropikal meyve sepeti hediye etti. Hadise konseri ile tavan yapan festival coşkusu; yarın Tan Taşçı, Pazar günü ise Azerin ve Yıldız Tilbe konseri ile sürecek.