Gürgen Öz'den komedi itirafı!

Gürgen Öz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Projelerinden bahseden oyuncu, "Drama projelerine daha çok odaklanıyorum. Yaşla beraber anları oynamak istiyorum. Drama bana daha lezzetli geliyor. Biraz enerjimde değişti" dedi. Komediyle ilgili Öz, "Komedi geldiğinde seviye önemli... Çoğu zaman belaltına düştü. Kaliteli komedi var ama azaldı. Dramaya çok odaklandım. Tiyatro ve konservatuar okudum. Drama oynamayı özlüyorum" diye konuştu.

Gonca Vuslateri ile skeç yayınlamasına Öz, "Gonca Vuslateri ile bir seri başlattık. Gonca da çok komik. Biz onunla çok eğleniyoruz. Reels serisini bir projeye dönüştürmeyi düşünüyoruz. Benim ve insanların ihtiyacı var" açıklamasını yaptı. "Lezzetli bir dönem yaşıyorum" diyen oyuncu, "Daha her şey olgun ve kendinizi daha güzel yerden algılıyorsunuz. Oyunculuğu bir daha lezzetli bir yerden yaşıyorum. 20 ve 30'larda çok enerjiktim, komediye daha uygun. Şu an yerimde duyuyorum" ifadelerini kullandı.