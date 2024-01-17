Gupse Özay’ın yeni komedisi ‘Lohusa’ filmine kahkaha dolu gala

Türk Sineması’nın başarılı oyuncu ve senaristi Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa 19 Ocak’ta vizyona giriyor. Henüz vizyona bile girmeden, fragmanıyla, milyonların hayatına kahkaha katan filmin galası önceki gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşti. Bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 günü odağına alan filmin galasında filmi ilk kez izleyenler kahkaha fırtınası yaşadı.

Lohusa’nın senaryosu Gupse Özay imzası taşırken; Arif V 216 ve Görümce gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü filmin yönetmenliğini yapıyor. Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmde; Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu rol alıyor. Galaya filmin oyuncularının yanı sıra iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Davetliler arasında Barış Arduç, BengiSarp Apak, Can Bonomo-Öykü Karayel, Defne Samyeli, Engin Öztürk, Ezgi Mola, Gülse Birsel, Melisa Şenolsun, Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer aldı.

Gupse Özay: “Lohusa ile sinemada aynı anda gülüp aynı anda duygulanacağız”

Filmde yeni doğum yapmış olan Burcu karakterini canlandıran ve en doğal halleriyle kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Gupse Özay galada tüm ekiple kamera karşısındaydı. Film başlamadan önce tüm oyuncu kadrosu sahneye çıkarak davetlileri selamladı. Gupse Özay galada, “İzleyiciyle birbirimizi tanımıyoruz. Ama aynı anda gülüp aynı anda duygulanarak uzaktan tanışacağız. Bu çok tatlı ve heyecanlı. Lohusalık gerçek. Hem trajik hem komik. Fakat her zorluk gibi el ele verince kolay aşılan bir şey. Anneler, kadınlar, kocalar, babalar, erkekler; filmimiz çok güzel. Çok sıcak çok komik çok gerçek. Uzaktan el ele verip kahkahalar atarak zorluklarımızı aşacağız” diye konuştu. Galada konuşan Yapımcı Muzaffer Yıldırım, “Lütfen sinemada kalın, film sinemada seyrediliyor. Sinema ölmeyecek” sözleriyle davetlilerden büyük alkış aldı.

Bir lohusanın hikayesinin etrafında hem çocuk sahibi olan hem de çocuk sahibi olmayan insanların kendi hikayesinden kesitler bulacağı film, 6 haftada ve 120 kişilik bir ekiple çekildi. Filmin çekimleri Bebek, Beykoz, Moda, Polenezköy, Topkapı gibi İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra platolarda gerçekleşti.