Gupse Özay'dan albüm sürprizi

Gupse Özay, Şişli'de bir stüdyoya giererken görüntülendi.

Oyuncu, "Bir albümüm geliyor. Hiç beklemiyordum bir anda ilham geldi ve sürpriz yapmak istedim. Onun heyecanındayım. 'Sen yaparsın' diye gaza getirdiler. Şarkılarımı beğendiler. 'Albüm yapacağım' dediğimde desteklediler. Şarkıları ben yazdım. Sahne ve şarkı işini sevdim. İçimde yıllardır varmış, ben şarkıcıymışım! Sizle konuşurken aklıma şarkı sözleri geliyor. Sesime güvenmezdim ama sesimde kucaklayıcı şey var, ele geçiriyorum gibi... Pop müzik yaptım, eğlenme ve dans... Bir gün Türk sanat müziği de söyleyebilirim" dedi.

Rap ile ilgili Özay, "Hızlı konuştuğum için bende rap beklenirdi ama pop geliyor. Herkeste destek bekliyorum. Listeleri altüst etmeye var mıyız?" diye konuştu.

Eşi Barış Arduç'un da sevdiğini belirten oyuncu, "Çok seviyor. Hafif hafif eşlik ediyor" ifadelerini kullandı.