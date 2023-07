Gün boyu etkin koruma Deotak’ta!

Hareket ettiğimiz her an havanın sıcaklığıyla birleştiğinde ekstra terleyebiliyoruz. Terlemenin ötesinde herkesin özellikle yaz aylarında endişelendiği durum ise ter kokusu oluyor. Bu durumu sizin için çözen Deotak, 7 kat etkili* formülüyle siz rahatça hareket ederken ter kokusunun önüne geçiyor.

Deotak, dermatolojik olarak test edilen krem ve roll-on deodorantlarıyla her gün aynı ferahlıkla en keyifli anlarınızda size eşlik ediyor. İçeriğinde D-panthenol kötü kokuların önlenmesine yardımcı olurken cildinizi nemlendirmeyi de ihmal etmiyor.

Her cilt yapısına uyum sağlayabilen Deotak Classic Krem Deodorant, günlerce süren etkin koruma sağlıyor. Hassas ciltlerin yaz sıcaklarında tahriş olmaya açık yapısı düşünülerek üretilen Soft Krem Deodorant, Allontoin katkılı formülü sayesinde rahatsızlık hissi vermiyor.

Her kullanımda ferahlık hissetmek isteyenlerin tercihi ise Fresh Krem Deodorant oluyor. Sahip olduğu mentol ile ciltte tazelik hissi yaratırken, Plus Krem Deodorant ise içeriğindeki çay ağacı yağı ile ter kokusuna karşı ekstra koruma sağlıyor.

Sıcaklarla birlikte artan yapışkanlık hissine bir yenisini daha eklememek için ise Deotak Roll-On serisi alkol ve paraben içermeyen yapısıyla size kolay bir günlük kullanım sunuyor. Hoş kokusuyla 7 kata kadar etkili* koruma sağlayan Deotak Roll-On; Invisible for Women, Original for Women, Invisible for Men ve Original for Men olmak üzere 4 farklı çeşidi ile kullanıcılara sunuluyor.