Gülşen sahne kostümüyle damga vurdu

Gülşen, Kuzey Kıbrıs'taki Merit Royal Diamond Otel'de sahne aldı. Merit Royal Diamond’ın görkemli Karpaz Balo Salonu’nda hayranları ile buluşan Gülşen, iki bin misafire muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı.



Adanın en büyük balo salonunun etkileyici ambiyansında, en hit şarkılarından 'Lolipop' ile sahneye çıkan Gülşen, sesi ve güzelliği ile kendisine hayran bıraktı.



Bayram için özel olarak tasarlanan gümüş rengi ışıl ışıl kostümü ile göz kamaştıran sanatçı, salonu dolduran sevenlerine seslenerek, "Ne kadar güzel görünüyorsunuz, bugün sizlerle birlikte olmak çok güzel. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Gülşen, güçlü sahne performansı, etkileyici dansları ve eşsiz yorumu ile hayranlarını bir kez daha büyüledi.

Gece boyunca en sevilen şarkılarını konukları ile birlikte söyleyen Gülşen, yaklaşık iki saat süren unutulmaz bir konsere imza atarak yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.