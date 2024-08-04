Gülben Ergen sahneye gelin çıkarttı!

Bir süreden beri Kıbrıs ve Türkiye’de sahne çalışmaları yapan geçtiğimiz günlerde de Mustafa Sandal ile “Sana ihtiyacım var” adlı şarkısına düet yapan Belaruslu sanatçı Olga Napoli, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen düğün töreninde iş insanı ve Alanyaspor yönetim kurulu üyesi Ahmet Çiğdem ile evlendi.

Polonya asıllı olan ve dört yıl önce ülkesi Belarus’u Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden Olga Napoli ve Ahmet Çiğdem’in düğün töreni oldukça renkli geçti.

Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Murat-Svetlana Kalenderoğlu çiftinin boğaz manzarasına karşı nikah şahitliklerini yaptıkları nikahtan törenine gelin Olga Napoli’nin Polonya, Letonya ve Belarus’tan gelen akrabaları ve yakınları da katıldılar.

Elegance Day tarafından organize edilen düğüne yüz doksan davetli katılırken, Vakko imzalı gelinlik giyen Olga Napoli’nin sanatçı arkadaşları gelini yalnız bırakmadılar. Kübalı şarkıcı Solanch De La Rosa’nın grubu ile birlikte söylediği şarkıların yanı sıra düğünde Diamods dans grubunun renkli dans gösterileri ilgi ile izlendi. Gelin Olga Napoli zaman zaman şarkı söyleyen sanatçılara eşlik ederek şarkılar söyledi.

SAHNEYE GELİN İLE EL ELE ÇIKTI

Gecenin sanatçısı olan Gülben Ergen sahneye gelin Olga Napoli ile el ele tutuşarak birlikte çıktılar. Çalan oyun havası eşliğinde sahnede karşılıklı oynayan ikili renkli görüntüler verdiler.

Gülben Ergen bugüne kadar çok düğün töreninde ve konserlerde sahneye çıktığı çıktığını belirterek “Bugüne kadar sahneme hiç gelin çıkmamıştı. İlk kez sahnemde gelin var” dedi. Şarkıları ile davetlileri coşturan Gülben Ergen, güzel sesi ile dikkat çeken Olga Napoli’yi sahneye çıkararak şarkı söylettirdi. Mustafa Sandal ile düet yaptıkları “Sana ihtiyacım var” adlı şarkıyı klibi eşliğinde seslendiren Olga Napoli’ye Gülben Ergen’de eşlik etti ve “Mustafa Sandal ile çok güzel bir düet çalışması yapmışsınız. Mustafa Sandal burada yoksa ben varım” dedi. Mustafa Sandal’da işi nedeniyle Bursa’da olduğu için düğüne video mesajı göndererek çifte mutluluklar diledi.

Gülben Ergen gelin Olga Napoli’nin yanı sıra damat Ahmet Çiğdem, damadın kız kardeşi Gülten Pehlivan ve Pars Medya’nın ortağı olan Kurban Akar’ı da çıkartarak hep birlikte şarkı söylediler.