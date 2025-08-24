Gülben Ergen'e erken doğum günü sürprizi

Gülben Ergen, önceki akşam Çeşme Alaçatı’da bulunan Şerefe adlı mekânda sahne aldı.

Yaz sezonu boyunca geleneği bozmayan ve tüm rezervasyonları günler öncesinden dolduran ünlü sanatçı, sahnede ekip arkadaşlarının hazırladığı erken doğum günü sürprizi ile karşılaştı.

Seyircilerin “Barbie Bebek” tezahüratlarıyla alkış yağmuruna tuttuğu Gülben Ergen, özenli şıklığı ve ışıldayan güzelliğiyle göz kamaştırdı. Enerjisi ve sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Ergen, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.