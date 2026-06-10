GOYO’da güzeller buluşması

Ünlü işletmeci Serkan Koca’nın yeni gözdesi GOYO Restaurant, cemiyet hayatının tanınmış isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Mekânda gerçekleşen keyifli buluşmada Özge Ulusoy, Pınar Tezcan ve Nefise Karatay yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Şık tarzlarıyla dikkat çeken ünlü isimler, lezzetli bir akşam yemeğinin ardından uzun uzun sohbet ederek hasret giderdi. Samimi halleriyle objektiflere yansıyan grup, GOYO’nun sıcak atmosferinde hem sezonu değerlendirdi hem de bol bol sohbet etti.

Kısa sürede İstanbul’un yeni buluşma noktalarından biri haline gelen GOYO Restaurant, ünlü isimlerin de uğrak adresleri arasına girmeyi başardı.