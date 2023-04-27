Golden Black Clinic’in dördüncü şubesi Etiler’de kapılarını açtı

Mehmet Tosmur’un kurucusu olduğu Golden Black Clinic Etiler şubesi şık bir davetle kapılarını açtı. Projehane kurucu ortağı Bilge Kuru ev sahipliğindeki açılış davetine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Siren Ertan, Öznur Yakın, Cansen Yeni Kut,Aslı Hünel, Ece Vahapoğlu, Serap Sarı, Eda Erdoğan, Berrin Ak, Altın Mimir, Esra Pepe, Arzu Kunt, Eda Güzelcik, Ceylan Çuhadaroğlu, Elif Karadayı, Beliz Bektaş, İlkem Öztürk, Ebru Çetinkaya, Meyra Ilıcak, Sinan Özen, Neslihan Torun Kaya, Zerrin Kılıç, Cihan Şensözlü gibi ünlü isimler de katıldı.

Golden Black Clinic Etiler, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen ameliyatlı estetik işlemlerin yanı sıra, son teknoloji cihazlar ve profesyonel ekibiyle mezoterapi, botoks, dolgu, ameliyatsız yüz germe, cilt bakımı gibi hizmetler sunacak. Türkiye'de tek yerli havyar üretimi yapan, gerçek havyar özlü içeriğe sahip cilt bakım ürünleriyle hizmet veren Golden Black Clinic, yeni şubesinde de kaliteli hizmetle misafirlerini ağırlayacak.