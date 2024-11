Gökhan Esen'in ilk şarkı başarısı

Müzik eğitimini Amerika'daki UALR'da (University of Arkansas at Little Rock Music School) tamamlayan Gökhan Esen, ilk profesyonel şarkı çalışması "Bir Film Gibi" ile, müzisyenlerin bir nevi başarı karnesi olan RTV (Radyo Televizyon Takip) Listesinde ilk 200'de 38. sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etti.

Sözü ve müziği Selahattin Erhan'a ait olan ve Türk Sineması'nın Sultanı Türkan Şoray'a ithafen yazılan eseri yorumlayan Gökhan Esen, ilk profesyonel çalışmasıyla da büyük ilgi gördü. Şarkı, YouTube'de milyon dinlenme rakamlarına ulaştı.