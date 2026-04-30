Gökhan Çınar ‘Gel Yeniden Başlayalım’ dedi  

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ adlı gösteri ve deneyimini Bostancı Gösteri Merkezi’nde sergiledi. Çınar’ın “Dertleşip, içimizdeki çocuğu büyütüyoruz” dediği gecede, canlı dans performansları geceye renk kattı.

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar, ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ deneyimini Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneledi.



Biletlerin tamamının tükendiği gecede 2 bin 500 kişi ile ‘dertleşen’ ve “Bu gece çocukluklarımızı büyütüyoruz” diyen Gökhan Çınar, Bostancı’daki her misafirini kendi katarsisi ile buluşturdu. Konuklar kendi hayat hikayelerine baktıkları benzersiz bir deneyimi gecenin sonuna kadar yaşadı. Gökhan Çınar’ın anlatısına dansçıların yaptıkları performanslar da eşlik etti. ‘Düş’, ‘Benim Adım Umut’ ve ‘İlişkiler Dansı’ gecede izleyenleri sanatla yolculuğa çıkardı.



Gösteri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Gökhan Çınar, “Her yaştan izleyici ile çok güzel anları ve duygularımızı paylaşıp, çocukluktan bugüne bir hikayeyi beraber yaşamak için bir araya geldik. Birbirimizi aynalıyoruz, o yüzden seyirciyle aramızda çok güçlü bir bağ var” dedi. Programıyla da ilgili sorulara da yanıt veren Çınar, kendisini en çok etkileyen bölümü sorusuna, “Hiçbir konuğumu ayıramam elbette ama beni en çok etkileyen bölümlerden biri Okan Bayülgen diğeri Burcu Esmersoy bölümleriydi” dedi. Gökhan Çınar, programına en çok dostum ve müzik üstadı dediği Sezen Aksu’yu konuk almak istediğini söyledi.