Global Hande Yener

Müziğin yanı sıra cesur tarzı ve yaratıcı vizyonuyla da adından söz ettiren Hande Yener, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı STAR Gene projesini Amsterdam’da hayata geçirdi. Moda, sanat, tasarım ve sürdürülebilirliği buluşturan yaratıcı yaşam alanı, sanatçının estetik dünyasını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Amsterdam’ın Herenstraat 32 adresinde kapılarını açan STAR Gene; galeri konsepti ve arka bahçesindeki özel alanıyla farklı bir deneyim sunuyor. Hande Yener’in yıllar boyunca sahnede ve kliplerinde kullandığı ikonik kostümler, özel tasarım parçalar, haute couture koleksiyonları, gözlükleri, çantaları, ayakkabıları ve tek adet hazırlanan özel parçaları ilk kez aynı çatı altında yer alıyor. Bu eşsiz parçalara sahip olanları ise Hande Yener’in o parçaya özel kaleme aldığı imzalı bir mektup bekliyor.

Projede ressam Ekin Akış’ın eserleri ile Merve Öztemel’in heykelleri de sanatseverlerle buluşuyor. Büyük bir ekibin yaklaşık bir yıl süren çalışmasıyla hazırlanan projede Hande Yener, konseptten ürün seçkilerine kadar tüm süreçlerle yakından ilgilendi.

BÜYÜK BİR EKİPLE HAZIRLANDIK

Hande Yener projeyle ilgili, “Müzik benim hayatımın merkezinde olmaya devam ediyor ama yıllardır beni besleyen başka bir tutkum daha var; moda, tasarım ve üretmek… STAR Gene uzun zamandır hayalini kurduğum bir proje. Büyük bir ekiple yaklaşık bir yıl boyunca hazırlandık. Bu projede emeği olan çok değerli insanlar var. Ben de konseptinden ürün seçkilerine, mekanın ruhundan tasarım anlayışına kadar her detayla bizzat ilgilendim ve tüm süreçten haberdar oldum. Buranın yalnızca alışveriş yapılan bir yer olmasını istemedik. İnsanların ilham alacağı, keşfedeceği ve her gelişinde yeni bir hikayeyle karşılaşacağı yaşayan bir alan yaratmayı hedefledik” dedi.