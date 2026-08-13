Gizem Tuncer'den meslektaşlarına gönderme!

Gizem Tuncer, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tırnaklarında nazar boncuğu olmasına şarkıcı, "Nazar değmesin diye bütün tuşlara bastım. Toplasan 10 arkadaşım var, kimin nazarı değiyor acaba?" dedi. Tuncer, "Sektörden olabilir mi?" sorusuna, "Sektörden arkadaş edinmiyorum, bıraktım. Çok acı tecrübeyle bıraktım. Hepsi birbirine kazık atıyor. Görüşmüyorum bende... Arkadaşlarım efendi. Meşhur arkadaş edinmiyorum. Korunaklı yaşıyorum. En meşhur arkadaşım Mahmut Tuncer" yanıtını verdi.

Şarkıcı, "Baba tavsiyelerini dikkate alıyor musunuz?" sorusuna, "Babamın acı tecrübelerini çocukken yaşarken gördüm. Ondan tavsiye alsam avukat olurdum. Onun yediği kazıklar benimkinden daha büyük. Magazinde bilinenleri de var" diye cevap verdi. 'Naz Evi' şarkısı için Tuncer, "28 Ağustos'ta şarkı çıkacak" şeklinde konuştu.



İSPANYOL BİR ENİŞTE BULABİLİRİM

Flamenkoyla ilgilendiğini söyleyen şarkıcı, "Yeni başladım. Çok istiyordum. Ekimde Sevilla'ya gideceğim. Bana yakıştığını düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. İspanyollar bize çok benziyor. İspanyol bir enişte bulabilirim" diyerek, espri yaptı. Tuncer, röportaj sırasında kendisini arayan babası Mahmut Tuncer'in sesini hoparlöre verdi.

Tuncer'in, "İspanyol enişte" sözlerinin sorulmasına, "Bende İspanyolca söylerim artık" diyerek, İspanyolca şarkı mırıldandı. Mahmut Tuncer, "Kemal Sunal'ın filmleri gibi damat adaylarını yarışmaya sokacağım. Gelmek isteyenlere yarışmaya hazırlansın" ifadelerini kullandı.