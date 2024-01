Gişe rekorları kıran Barbie ocakta Tivibu’da 

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Tivibu kasım ayında aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil ediyor.

2023’ün en çok konuşulan filmleri Kirala-Satın Al klasöründe

Ocak ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan Tivibu, Kirala-Satın Al klasöründe “Barbie” filmini sinemaseverlerle buluşturuyor. Temmuz 2023'te vizyona giren, Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Ryan Gosling ve Margot Robbie’nin başrolde olduğu Barbie filmi, yılın dünya çapında en çok hasılat yapan filmi olarak Hollywood tarihine adını yazdırdı.

Tivibu, Kirala-Satın Al klasöründe yer alan başka bir yapım ise animasyon türünde “Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası". Filmin dörtlü çetesini; Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu, Brady Noon; Usta Splinter'ı ise Jackie Chan seslendiriyor.

En yeni içerikleri sinemaseverlerin beğenisine sunan Tivibu ocak ayında, “Meg 2: Çukur” filmini Kirala-Satın Al klasöründe izleyici ile buluşturuyor. 2023 yapımı film, tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu ediyor. Ben Wheatley’in yönetmenliği üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Sienna Guillory ve Cliff Curtis var.

Kirala-Satın Al klasöründe bir başka animasyon yapım ise, “Blue Beetle”. Blue Beetle, Meksika kökenli Amerikalı bir genç olan Jamie Reyes'in hayatına odaklanıyor. Yeni DC Evreni’nin ilk filmi olan Blue Beetle filminin yönetmeni, Angel Manuel Soto. Filmin öne çıkan oyuncuları ise Bruna Marquezine, Xolo Maridueña ve Susan Sarandon.

Resident Evil: Ölüm Adası Tivibu Film klasöründe

İzleyicilerden tam not alan filmleri izleyicilerle buluşturan Tivibu ocak ayında, Resident Evil: Ölüm Adası filmini platforma dahil ediyor. Yapımcılığını Quebico ve ünlü anime stüdyosu TMS Entertainment'ın üstlendiği animasyon filminin başrollerinde Kevin Dorman ve Erin Cahill yer alıyor. Filmde ajan Leon S. Kennedy’nin, Dr. Antonio Taylor’ı kaçıranların elinden kurtarmaya çalışırken gizemli bir kadının Kennedy’nin planlarını bozması ele alınıyor.

Tivibu Film klasörüne ocak ayında eklenen bir başka içerik ise Tom Hanks’in başrolünde olduğu Hayata Röveşata Çeken Adam. Fredrik Backman’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, emekli olan huysuz bir adamın, hayatına odaklanıyor.

Tivibu Film klasöründe öne çıkan filmlerden biri de Kaos Yürüyüşü. 2021 yapımı olan filmin oyuncuları arasında Tom Holland, Daisy Ridley ve Demian Bichir bulunuyor. Bilim kurgu türünde olan filmde; insanlık için yeni bir umut olması beklenen "Yeni Dünya"nın, "Noise" adı verilen bir virüs nedeniyle sekteye uğraması anlatılıyor.

Tivibu Film klasörüne ocak ayında eklenen diğer filmler ise Hugh Jackman’ın başrolde olduğu film “Evlat” ve “Masal Şatosu: Sihirli Davet”.

İngiliz yapımları Tivibu Dizi klasöründe

Tivibu, Dizi klasörüne ocak ayında BBC’nin yapımını üstlendiği iki diziyi ekliyor. İngiliz drama gizem türünde televizyon dizisi olan “Shakespeare & Hathaway”, Luella Shakespeare’in ve Frank Hathaway'in bir kasabadaki şüpheli cinayetleri araştırmalarını konu ediniyor. Bir diğer dizi ise “The Following Events are Based on a Pack of Lies”. 5 bölümlük 2023 yapımı kara komik gerilim dizisi, iki farklı kadının ortak noktaları olan bir dolandırıcının hikayesini anlatıyor.

Tivibu Çocuk ocak ayında dopdolu

Tivibu Çocuk ocak ayında birçok filmi, çizgi filmseverlerle buluşturuyor. Klasörde dikkat çeken yapımlardan biri olan “Maşa ile Koca Ayı”nın hikâyesi bir Rus halk masalına dayanıyor. Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli, Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu ediniyor.

Tivibu Çocuk klasörüne eklenen bir başka animasyon yapım ise 2022 yapımı “Bugs Bunny Yapı Ustaları”. Looney Tunes tarihinde türünün ilk örneği olarak, ikonik karakterlerin tuhaflıklarını ve mizahını ele alan çizgi film; çocukların binalara ve tasarıma olan hayranlığını da teşvik ediyor. Bugs Bunny Yapı Ustaları aynı zamanda okul öncesi dönemdeki çocukların kendini ifade etme, problem çözme, iş birliği içerisinde olma, iletişim kurma, bilimsel ve matematiksel düşünme gibi temel becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Çizgi film; Bugs, Lola, Daffy, Porky, Tweety ve tanıdık Looney Tunes yüzlerinden oluşuyor.