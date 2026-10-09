GİF’27’de gençler iz bıraktı, yıldızlar alkışladı

TÜRGEV’in “İz Bırak” temasıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği GİF’27 Sezon Açılışı, sanat ve medya dünyasından isimleri genç kızların eserleriyle buluşturdu.



Hülya Koçyiğit, Aslı Hünel, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Buket Aydın, genç kızların sergiden sahneye uzanan üretim yolculuğuna eşlik etti.

Atatürk Kültür Merkezi’nin fuayesi, Güzel İşler Fabrikası’nda eğitim alan genç kızların farklı disiplinlerde hazırladığı eserlerle renklendi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından 5 Ekim’de düzenlenen GİF’27 Sezon Açılışı’nda sergi, atölye ve deneyim alanları ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı programa, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr.

Esra Albayrak ev sahipliği yaptı. Programda GİF’in yeni dönem çalışmaları tanıtılırken GİF Şule Yüksel Şenler, GİF Hümeyra

Ökten ve GİF Hatay Kapsül’ün resmi açılışları canlı bağlantılarla yapıldı. Davetin konukları arasında Türk sinemasının “Dört Yapraklı Yoncası”ndan Hülya Koçyiğit, sanatçı Aslı Hünel, oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve gazeteci Buket Aydın da yer aldı. Ünlü isimler, genç kızların eserlerini inceleyerek eğitimden üretime uzanan çalışmalarına destek verdi.

BİR KIZ ÇOCUĞUNU YETİŞTİRMEK GELECEĞİ YETİŞTİRMEKTİR

Hülya Koçyiğit, TÜRGEV’in genç kızların eğitimine verdiği desteğin toplumun geleceği açısından büyük değer taşıdığını söyledi.



Koçyiğit, “Ben eğitime önem veren, genç kızlarımızın donanımlı bir şekilde eğitim görmesi için ortam hazırlayan, onlara destek veren TÜRGEV’e teşekkür ediyorum. Çünkü bir kız çocuğunu yetiştirmek demek; yarının annesini, öğretmenini, belki de bir bilim insanını, bir sanatçısını yetiştirmek demek. O nedenle yapılan bu eğitim yatırımı çok kıymetli, çok değerli. Kız çocuklarımızın mutlaka eğitimli olmasını istiyoruz.” dedi. Gençlere sevgiyle hareket etmeleri çağrısında bulunan usta oyuncu, “Ben sevgi insanıyım. Kendinizi sevin, ülkenizi sevin, ülke insanını sevin, kültürünüzü sevin ve sevgiyle yapın ne iş yaparsanız.” ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan’ın eğitim ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına da değinen Koçyiğit, şunları söyledi: “Emine Erdoğan’ın eğitim konusundaki yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Ülkemizin değerlerini dünyaya taşımayı önemseyen güçlü bir kadın iradesi görüyorum onda. Yıllarca birçok sosyal meseleye parmak basmakla kalmadı, bizzat hayata geçirilmesine katkıda bulundu. First Lady’liği en iyi şekilde taşıyan, proje üreten ve bunları geliştirip geleceğe taşımak için çabalayan bir rol model.”



GİF merkezlerinde yürütülen çalışmalara dikkati çeken Koçyiğit, “Burada öyle büyük bir çaba, emek, binlerce gence destek var ki bunları görmezden gelenlere anlam veremiyorum. Bu merkezlerde geleceğin bilim insanları yetişiyor. Herkes buna saygı duyup ayakta alkışlamalı.” diye konuştu.

ASLI HÜNEL: İYİ Kİ VARLAR AMA LAFTA DEĞİL

Sergideki eserleri inceleyen Aslı Hünel de TÜRGEV’in genç kızlar için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Hünel, “Burada bulunduğum için ben de kendimi şanslı hissediyorum. TÜRGEV’in yaptığı bütün çalışmaları yakından takip ediyorum ve gerçekten çok başarılı buluyorum. İyi ki varlar. Gerçekten iyi ki varlar ama lafta değil. Hepimiz bu sayede kendimizi daha güçlü hissediyoruz.” dedi.



Hünel, genç kızlara şu sözlerle seslendi: “Azimli olup çalışmaktan asla vazgeçmesinler. Eninde sonunda zafere ve başarıya ulaşacaklardır. Yeter ki yılmasınlar ve kendilerine inansınlar. Hayata, her şeye sevgiyle baksınlar. Azim ve çalışmayla bence başarılmayacak hiçbir şey yok.”



GELENEKLERİMİZİ YENİLİKLERLE HARMANLIYORLAR

Buket Aydın ise sergi ve deneyim alanlarındaki çalışmalardan etkilendiğini belirterek organizasyonu “çok faydalı ve çok yararlı” sözleriyle değerlendirdi. Aydın, “Genç kızlarımızın bu tarz çalışmalarda kendilerini göstermesi gerçekten çok önemli. Hem Türkiye’de hem dünyada… TÜRGEV’in işlerini severek takip ediyorum. Bugün de burada olmaktan dolayı çok mutluyum.” ifadelerini kullandı. Gençlerin gelenekle yenilik arasında kurduğu bağın kendisini gururlandırdığını dile getiren Aydın, “Bugün burada görüyorum ki gençlerimiz eski geleneklerimizi yeniliklerle harmanlıyor. Kendi kültürlerini ve geleneklerini koruyarak, geleceğe de bakarak güzellikler içinde yürümelerini tavsiye ediyorum.” dedi.



Yıldız Çağrı Atiksoy’dan gençlere yakın ilgi “Şule: Senin Hikayen” dizisinin başrol oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy da GİF’27 Sezon Açılışı’na katıldı. Fuaye alanındaki sergiyi gezen Atiksoy, eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Çalışmalarını sergileyen gençleri tebrik eden oyuncu, kendisine yoğun ilgi gösteren sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.



FARKLI COĞRAFYALARIN EZGİLERİ AKM SAHNESİNDE BULUŞTU

GİF’27 Sezon Açılışı’nın finalinde genç kızların müzik eğitimlerinde edindikleri birikimi sahneye taşıyan “İzler” temalı GİF Müzik Konseri gerçekleştirildi. Konserde Anadolu’dan Balkanlar’a, Azerbaycan’dan Pakistan’a uzanan ezgiler; Türk musikisi, Anadolu rock ve çağdaş dünya müziğiyle aynı sahnede buluştu. Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan 41 gencin Üsküp’te birlikte hazırladığı repertuvardan seçkiler de AKM’de seslendirildi. Genç kızlar sergide eserleri, sahnede ezgileriyle GİF’27’de iz bıraktı; sanat ve medya dünyasının yıldızları da onların emeğini alkışladı.