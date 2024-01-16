Gıda Mühendisi ve Catering Uzmanı Kemal Çiçek: Sağlıklı beslenmede ilk tercih catering olmalı

Catering sektöründe Türkiye'de hastane, üniversite, özel sektör ve özellikle MSB ye ait askeri hazır yemek projelerinin yöneticiliğini yapması ile tanınan ve birçok başarı ödülüne layık görülen gıda mühendisi Kemal Çiçek, Ankara Gata yemek projesi ile başlayan çalışma serüvenine, Samsun Sahra Sıhhiye Okul Komutanlığı, Ankara Mebs Okul Komutanlığı, Ankara Kara ve Deniz Kuvvetleri, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı, Konya Hava Savunma Okul Komutanlığı, Denizli Motorlu Piyade tugay Komutanlığı,Balıkesir Astsubay Okulu-Mühimmat Okulu-Eğitim Merkez Komutanlığı ve Hava üssü Komutanlığı, Tekirdağ Malkara , Edirne Keşan Zırhlı Birlikler Komutanlığı ve Manisa Komando Tugayı gibi MSB ye bağlı askeri birlikler ile devam ediyor.

SAĞLIKLI YEMEK USTA ELLERDEN ÇIKAR

Her geçen yıl hızlı bir şekilde büyümekte olan catering sektöründe personel eksikliğinin giderilmesi için eğitimin ve oryantasyon çalışmalarının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Kemal Çiçek bu anlamda şirketlere ciddi anlamda görevler düştüğünü belirtti. Beslenmenin sosyal yaşamın her alanında son derece önemli bir kavram olduğunu, özellikle toplu yemek üretiminde üzerinde hassasiyet ile durulması gerektiğini belirten Kemal Çiçek, "Sağlıklı beslenme konusunda ilk tercih daima catering olmalıdır. Burada uzman kişiler tarafından hazırlanan lezzetli menüler insan vücudu için gerekli olan protein karbonhidrat ve vitamin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yemek sektöründe güzel iş kaliteli yöneticiler ile usta ellerden çıkar" dedi.

Çiçek, "Çeyrek asırlık bir tecrübe ile sahadan gelen biri olarak yemek şirketlerine işletmelerde sistem kurma, iş akış şemalarının oluşturulması, proje faaliyet raporlarının hazırlanması, menü planlaması, depolama düzeni ve takibi, personel, yönetici ve gıda mühendisleri reel saha eğitimleri, operasyon yönetimi eğitimleri ve problemlerin çözümü konusunda bireysel olarak danışmanlık hizmeti vermekteyim. Her geçen yıl hızlı bir şekilde büyümekte olan catering sektörü ülkemizde ekonomi ve istihdam anlamında en önemli sektörler arasında yerini almış bulunmaktadır. Yaşamımızın her alanında aktif olarak yer alan bir sektör olarak en son yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem felaketinde insanlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak adına çok büyük bir rol aldık. On binlerce insanın, yemek ihtiyaçlarını karşılamış olmanın ve bu süreç boyunca kimseyi aç susuz bırakmamış olmanın mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.