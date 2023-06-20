‘Gesi Bağları’na yeni yorum

Genç şarkıcı Sare Ayça, “Bomboş” ve “Ah Be Yar”ın ardından Anadolu türküsü “Gesi Bağları”nı yorumladı. Daha önce Selda Bağcan’nın sesinden müzikseverlerin dinlediği türkü, bu kez Sare Ayça ile gün yüzüne çıktı. Sare Ayça, günümüz müzik trendlerine göre yaptığı düzenleme ile dinleyiciye farklı bir deneyim sundu.

Müziği ve sözleri kendine ait olan şarkılar üzerinde çalışmaya başladığını belirten Sare Ayça, kendi imzasını taşıyan ve taşıyacak tüm eserlerini müzik severlerle buluşma heyecanını yaşadığını ifade ediyor. Ayça, müziğe olan tutkusunu ve hayatını bu yolculuğa adamış olduğunu dile getirerek, kendi eserlerini ve yorumlarını dinleyicilerle buluşmayı dört gözle beklediğini belirtti.