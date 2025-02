Gemide klip çekti! Hayatı denizlerde geçiyor

On beş yılda gemide binlerce deniz mili yol ve yüzlerce aşka tanıklık ettiğini söyleyen Selvihan Turak, sözleri Fuat Güven’e ait olan “Ah Kuzum” adlı şarkısının hayal kırıklığı ile biten, geride boynu bükük bekleyeni bırakan büyük bir aşk hikayesinin yarattığı boşluğu anlattığını söyledi. Yani her limanda bir sevgili değil her limanda acaba o biner mi diye bekleyen kalbin hikayesini diyor. Selvihan Turak’ın “Ah Kuzum” adlı single çalışması Hall Production etiketi ile aralık ayından beri yayında.

Yılın altı ayı cruise gemilerinde sahne alan başarılı sanatçı Selvihan Turak, “gemide yaşamı o kadar benimsedimki ilk yıllar zor gelse de şimdi sezonun tekrar açılıp gemiye, yani evime bir an önce dönmek için adeta gün sayıyorum. Bazen ‘evin nerede, nerede yaşıyorsun’ diye sorular sorulunca gemide diyorum” dedi.