'Gelinliği ile giren kefeni ile çıkar' diyerek açıklama yapan Serkan Kaya ağır eleştirilere cevap verdi

Serkan Kaya, Karadeniz Ereğli'de bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin kapanış gecesinde sahne alMIŞTI. 2013 yılında evlendiği Ayşegül Kalfa ile boşanacakları konuşulan sanatçı, "Bizde bir laf vardır gelinliği ile giren kefeni ile çıkar. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar. Çok şükür eşim ve çocuklarımla mutlu bir hayatım var. Hatta yeni evimizi yaptık onun mutluluğunu ailece yaşıyoruz. Mesele şu ki ölüm yoksa ayrılık da yok" açıklaması gündem olmuştu.



Kaya, 2. Sayfa'ya açıklama yaptı. Şarkıcı, "Dün yağmur fırtına demeden Karadeniz Ereğli'de 350 bin insanımıza sevenlerimize konser verdik zor şartlarda.Bunu neden konuşmuyoruz yazmıyoruz? Ben iç Anadolu çocuğuyum Sivaslıyım. Bizde eşlerine sevgiyle aşkla bağlı olanların kullandığı bir cümledir o. Hepinizde iyi bilirsiniz aslında bu cümleyi... Yorumlara baktımda yapılan bazı yorumlar cidden iğrenç! Ne kadar öfkelisiniz ne kadar ağzınız bozuk ne kadar karalamaya çalışan vicdanınız var.

Bizim evliliklerimiz çocuk oyuncağı değil ciddiye alırız yaşarız dibine kadar. Dileğimizde aşkımız süregelsin ölene kadar. Herkese saygılar. (Kötü kalpliler hariç) @2.sayfaofficial bu yazımı silmezsiniz umarım" diyerek, kendini savundu.