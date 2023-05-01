Galatasaray’a küfür eden Ertan Saban'dan flaş açıklama

Ünlü oyuncu Ertan Saban, Beşiktaş-Galatasaray maç sonunda Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Saban'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Devrim Özkan ile başrolü paylaşan Ertan Saban, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı sonrası küfürlü tezahüratta bulunduğu görüntüler nedeniyle tepki çekmişti.


Saban, maç sonunda Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.


Saban, "Galatasaray camiasını ve özelikle taraftarlarını kırdığım için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası kutlamanın hararetiyle söylemiş bir cümleydi benimkisi.... Tüm samimiyetimle özür dilerim" dedi.

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