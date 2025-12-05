GAİN'in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul'a sosyal medyadan destek yağdı

Başörtüsü yüzünden hedef alınan GAİN'in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul'a sosyal medyadan destek yağdı.

 


"Temizlikçi", "Sokaktan geçen biri gibi" ve "Gün teyzesi" gibi yorumlar yapılmasından sonra Aliye Ertuğrul'a binlerce kişi destek mesajı attı.

 

Ertuğrul'un dış görünüşü nedeniyle yapılan yorumlara binlerce kişi tepki gösterdi.

 

