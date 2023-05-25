Four Seasons Bosphorus, Grace Brands ile ‘Grace’in Düşler Diyarı’ daveti verdi

Dünyaca ünlü sofra ve dekorasyon markalarının Türkiye temsilcisi Grace Brands, Four Seasons Bosphorus ile yaza özel keyifli bir davet gerçekleştirdi. Hande Tokmak Akgerman ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Grace’in Düşler Diyarı’ isimli eğlenceli davette misafirler Four Seasons Bosphorus Executive Şefi Görkem Özkan ve ekibinin hazırladığı muhteşem lezzetleri, Grace Brands’in kurucuları Duygu ve Sanem İçil’in hazırladığı şık ve zarif sofrada deneyimlediler.

Boğaz’ın yanı başındaki özel konumuyla Four Seasons Bosphorus, Grace Brands ve Hande Tokmak Akgerman ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Grace’in Düşler Diyarı’ daveti cemiyet hayatının önde gelen isimlerini zarif bir davette bir araya getirdi.



Four Seasons Bosphorus Grace Brands Patisserie’de, 22 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen davete, aralarında Burcu Esmersoy, İlkay Toprak, Şeyda Tosyalı Toprak, Özgecan Tosyalı, Katre Turan, Merve Kotil, Aysun Kaba, Melis Ağazat, Billur Saatçi, Tolga Sezgin’in olduğu ünlü isimler katılarak keyifli saatler geçirdi.

Four Seasons Hotel Bosphorus’un yaratıcı Executive Chef’i Görkem Özkan’ın davete özel olarak hazırladığı menüde, misafirler “poke bowl” ile Asya lezzetlerini deneyimlediler. Menüde yer alan, fesleğen ile marine kabak dilimleri, yanık avokado, balzamik marineli orman meyveleri eşliğinde sunulan''Stracciatella'' peyniri misafirlerin beğenisi kazandı. Menüde ayrıca “bao bun” ördek konfi, yaban mantarlı risotto, dana bonfile “Wellington” ve reyhan ile demlendirilmiş lagos balığı farklı lezzetleriyle konukları adeta lezzet yolculuğuna çıkardı.



Grace Brands’in kurucuları Duygu ve Sanem İçil’in hazırladığı zarif sofrada bu özel menüyü deneyimleme imkânı bulan davetliler, yaza güzel bir başlangıç yapmanın keyfini yaşadı.