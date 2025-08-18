Fırat Çelik, Bak Postacı Geliyor filminde komutan Cavit rolüne hayat veriyor

Usta yönetmen Yüksel Aksu’nun yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Fırat Çelik‘in yer aldığı Bak Postacı Geliyor filmi Muğla’da sete çıktı.

 

1960’larda bir Ege kasabasında geçen hikayede kilit isimlerden biri olan Fırat Çelik filmde komutan Cavit rolüne hayat veriyor. Fırat Çelik komutan rolündeki fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Fotograflar büyük beğeni topladı

