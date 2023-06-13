Finish’ten fiyat korumalı abonelik kampanyası

Türkiye’nin suyunu korumayı misyon edinen lider bulaşık makinesi deterjanı Finish, Temmuz ayının sonuna kadar geçerli yeni kampanyasıyla, tüketicilerine kayıt oldukları tarihten itibaren 1 yıl boyunca sabit fiyat garantisi sunuyor. 

Finish.com.tr adresinden oluşturulan üyelik ile tüketiciler seçili Finish Quantum Infinity Shine, Finish Ultimate Plus ve Finish Ultimate ürünlerinde yıl boyunca fiyat artışından etkilenmeyecek.

Türkiye'nin lider bulaşık makinesi deterjanı Finish, yeni kampanyasıyla tüketicilerine 3 farklı ürünüyle avantajlı alışveriş imkanı sunuyor. Temmuz ayı sonuna kadar geçerli üyelikleri kapsayan kampanyada, tüketiciler yıl boyunca fiyat artışından etkilenmiyor. Finish Quantum Infinity Shine, Finish Ultimate Plus ve Finish Ultimate ürünlerinde geçerli kampanyada 3 ayda bir gelen kod ile ön ödeme yapmadan yıla yayılan alışveriş imkanı da mevcut. Her sipariş öncesinde ödeme imkanı sunan kampanyada, ücretsiz kargonun yanı sıra tüketiciye dilediğinde adres değişikliği seçeneği de sunuluyor.

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