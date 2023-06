Fikret Dedeoğlu’ndan dolu dolu bir albüm

Hayranlarını bu defa “Haspam” isimli albümü ile büyüleyecek olan Fikret Dedeoğlu, çalma listelerinde yine başköşeye yerleşmeyi hedefliyor. En çok dinlenilenler ve aranılan ses sıralamasında basamakları süratle çıkan başarılı sanatçı, yeni albümüyle kalpleri fethedecek. Duygusal sözleri ile yine geleneği bozmayan Dedeoğlu heyecanla beklenen albümü “Haspam”ı “Yaklaşık 8-9 yıl önce yazdığım ve demlenmesini beklediğim çok özel şarkılarla bezeli…” sözleriyle anlatıyor.

Şarkıların aranjesinde Ara Akan, Emirhan Pekdemir, Görkem Oker, Berk Telkıvıran, Can Ata Yılmaz ve İlker Yeter’in imzasını taşıdığı bu albüm dinleyicilerin her birinin ruhuna dokunmadan edemeyecek. Albümdeki her parçasında ayrı bir hikayeyi anlatan başarılı popçunun şarkıları her anımızda bize eşlik edecek.

YENİ ALBÜMÜNDEN İLK KLİP “HASPAM”A GELDİ

Ünlü sanatçı, 6 şarkıdan oluşan çalışmasının ilk klibini ise albümünün adını taşıyan “Haspam” isimli parçasına çekerek görücüye çıkardı. Dedeoğlu, bugüne kadar binlerce başarılı klibe imzasını atan ünlü yönetmen Kemal Başbuğ ile bir araya geldi. Beykoz’da şarkının ruhuna uygun bir atmosfer içinde çekilen klibin hüznü ve duygusallığı dinleyicileri mest edecek.

Kendi tarzıyla fark yaratan Fikret Dedeoğlu’nun yeni albümü “Haspam”, 2 Haziran’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda...