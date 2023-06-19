Feryal Sepin'in yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu

Ünlü şarkıcı Feryal Sepin, uzun bir bekleyişin ardından heyecanla beklenen yeni şarkısı "Yok Tabi"yi müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri ve müziği başarılı müzisyenler Doğanay Karadeniz ve Berat Kaya'ya ait olan şarkının aranjesi ise usta müzisyen Mustafa Ceceli'ye ait.

"Yok Tabi" adını taşıyan bu etkileyici şarkı, Feryal Sepin'in güçlü yorumuyla hayat buluyor. Feryal Sepin'in kendine özgü vokal tonu ve duygusal yaklaşımı, şarkıya derinlik kazandırıyor ve dinleyicileri müziğin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Mahzen Media etiketiyle yayınlanan "Yok Tabi", dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Şarkının etkileyici melodileri, güçlü sözleri ve Mustafa Ceceli'nin başarılı aranjesi, müzikseverleri kendine çekiyor ve onlara duygusal bir bağ kuruyor.

Deniz Akel'in yönetmenliğini üstlendiği şarkının klibi de büyük bir beğeniyle karşılanıyor. Hakan Kaftanoğlu'nun görüntü yönetmenliğini üstlendiği klip, görsel bir şölen sunuyor ve şarkının anlatımını destekleyen özgün bir atmosfer yaratıyor.

Prodüktörlüğünü Tolga AYKUT'un üstlendiği "Yok Tabi", müzikseverlere enerji dolu bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Feryal Sepin'in "Yok Tabi" adlı yeni şarkısı, müzikseverler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bu başarılı çalışma, Feryal Sepin'in müzikal kariyerine yeni bir soluk getirirken, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi sunmayı amaçlıyor. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte herkesi keyifli dinlemeler bekliyor!

 

 

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Feryal Sepin

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