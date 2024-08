Ferman Toprak Bodrum'da lahmacuna verdiği parayla şok etti!

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu, başarılı şarkıcı Ferman Toprak oldu. Müzik kariyeri ve aile hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlatan Toprak, estetik yaptıran meslektaşlarına da sert çıktı.



ESTETİK YAPTIRAN ÜNLÜLER BENCE ANTROPOZA GİRİYOR

Pınar Kerimoğlu'nun erkek sanatçıların son zamanlarda estetik yaptırması konusundaki sorusunu yanıtlayan Ferman Toprak, "Manikür, pedikür yaparım ama erkekte estetiğe karşıyım. Bir erkeğin yüzündeki çizgilerin, yaşlandıkça yaşadığı yılların izi olarak görünmesini daha doğal buluyorum. Onlar antropoza girdiği için genç kalma isteği oluyor," şeklinde konuştu.

LAHMACUNA 3900 TL VERDİM, 'BURASI TÜRKBÜKÜ' DEDİLER

Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlamaya devam eden Ferman Toprak, ekonomik sıkıntılara da değindi: "Şu an ülkemiz çok zor günlerden geçiyor ama herkes de 'Kim kime hesabı itelerse' diye yaşıyor. Geçen gün Bodrum konserimden sonra eşimle acıktık, 3 lahmacun 3 ayran yedik, toplam 3900 TL hesap geldi. 'Bu ne kardeşim, her lahmacuna 1 kilo et mi koydunuz? ben Ferman Toprağım dedim. Onlar da bana, 'Burası Türkbükü' dediler. Hesabımızı ödedik, kalktık."



ŞÖHRET OLMAM İÇİN BABAM 3 EV SATTI

Pınar Kerimoğlu'nun "Şöhrete giden yolda ailenizin tepkisi ne oldu?" sorusuna yanıt veren Ferman Toprak, "Ailem varlıklı bir aileydi ama hiçbir zaman bu işlere girmemi istemediler. Ben vazgeçmedim, onlar da bendeki bu istek ve azmi görünce destek oldular. Babam 3 tane ev sattı ve Unkapanı'na geldim. En büyük pişmanlıklarımı, en büyük darbelerimi Unkapanı'nda yedim. Ben oraya 'Unkapanı' değil, 'Kurtkapanı' diyorum," şeklinde konuştu.



12 YAŞINA KADAR KEKEMEYDİM

Yaşadığı zorlukları Pınar Kerimoğlu'na anlatan Ferman Toprak, "Çocukken yaşadığımız şeyler hiç kolay değildi. Annem, ben ve kardeşim Şanlıurfa otogarındayken çapraz ateşe tutulup öldürülmeye çalışıldık. Hatırladığım kadarıyla annem üstümüze kapaklanıp bizi arka koltuğun arasına aldı. O saldırıda şoför rahmetli oldu, balistik raporuna göre araca 180'e yakın mermi isabet etmiş ama hiçbiri bize gelmedi. Ben 12 yaşına kadar kekeme olarak yaşadım. Ben bir diyene kadar arkadaşlarım yüze kadar sayıyordu. Zamanla şarkı söyleye söyleye kekemeliği yendim," dedi.



ARABESK ŞARKICILAR GİBİ ACİTASYON YAPMADIM

Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlamaya devam eden başarılı şarkıcı, arabeskçilere de sitem etti. Genç yaşlarda şöhreti yakalamak için çok çabaladığını söyleyen Ferman Toprak, "Genel olarak arabesk söyleyen şarkıcılar hep bir acının arkasına saklanır; 'Çocukken ben bunu yaşadım, simit sattım, inşaatta çalıştım' vs. gibi. Ben hiçbir zaman simit satmadım, bunun arkasına da saklanmadık. Allah’a şükür ailemin durumu çok iyiydi," şeklinde konuştu.