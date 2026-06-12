Ferhat Göçer'den Tan Taşçı'ya destek

Ferhat Göçer, Galataport İstanbul'da görüntülendi.

Kanye West'in 118 bin kişilik rekorundan sonra Tan Taşçı ile Norm Ender'in arasındaki polemiğe şarkıcı, "İstanbul dünya müzik sektöründe en önemli beş şehirden biri... Konserlerin olması sevindirici... Kanye West konusu ise hassas... Burada Tan'ın yanındayım. Tan'ın nasıl hayatının müziğe adadığını ve ödünler verdiğini biliyorum. Her cümlesinin altına imza atıyorum. Kanye West kendi müzik çıkış hikayesine ihanet etmiş biri. Tersine döndü. Her türlü kadına şiddet, çocuk tacizi ve ırkçılık, yaptığı müzikle bağdaşmayan bir garip kişiliğe dönmüş bir modelden bahsediyoruz.

Mesela Kanye West'in yaptığını 10'da 1'ini Türkiye'de herhangi bir sanatçı yaptığında sokağa çıkamayacak hale getiren insanlar, orada konserde gördüğümüzde, 'İnsan bir dakika' diyip aldatılmış hissediyorsunuz. Duyumlarına göre dünya starları, 'O konser verdiği için burada konser yapalım mı?' diye gözden geçirdiklerine şahit olabiliriz" dedi.



ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM

Norm Ender'in, "Davetiyle dolduramıyorsunuz" sözlerine Göçer, "Çifte standart yapmayın. Bu coğrafyada konser vermeye çalışan insanlara böyle aşağılayarak yapmayın. Teoman, Tan, Tarkan, Şebnem Ferah, Manifest, Semicenk, Lvbel C5, Blok3 ve Sefo binlerci insanları bilet alarak alana sürüklüyor. Arkadaşlarımız kendine baksın. Ben çok üzüldüm. Norm Ender'in bir an önce özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.