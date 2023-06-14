Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın Pelin Pelin Uluksar ile sevgili olduğu ortaya çıktı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Fenerbahçe’nin yıldız ismi kaleci Altay Bayındır’ın yeni aşkı güzel oyuncu Pelin Uluksar!



Bayındır’ın, Melisa Aslı Pamuk’la yakınlaştığı iddia edilmiş, ancak ikiliden bir açıklama gelmemişti. Benim aldığım duyumlara göre yakışıklı kalecinin gerçek aşkı ise Pelin Uluksar’mış. Bir arkadaşım, çifti Anadolu Yakası’nda birlikte görmüş.



Bunun üzerine araştırma yapınca, haberin doğru olduğunu öğrendim. Ancak her ikisi de kariyerlerinin önüne geçmesin diye haberi şimdilik gizli tutmaya karar verdiğinden, aşklarını gözlerden uzak yaşıyormuş.



‘Ben Bu Cihana Sığmazam’daki Süheyla rolüyle dikkatleri üzerine çeken Pelin Uluksar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun okullu bir oyuncu. Hem Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde hem de Uluslararası Micheal ChekhovAtölyesi’nde oyunculuk eğitimi alan Uluksar, aynı zamanda bale ve eskrim yapıyor. Güzel oyuncu, Instagram’daki 1,7 milyon takipçisiyle de sosyal medyanın etkin isimlerinden…