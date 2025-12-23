Fedon: Aynı hataları yapamam

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Fedon oldu. Fedon, şaşırtan açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.



EŞİME ŞİDDET GÖSTERDİM O KADININ HAYATINI SÖNDÜRDÜM

Fedon sözlerine şöyle başladı “Bana bir bardak su verecek olan eşimdir. Şu anda çok mutluyum. Ama yaşlandığım için. Günah çıkarıyorum ve vicdan azabı yaşıyorum. Ama eşim ana kraliçe. Eşim hiç söylenmeden ana kraliçe oldu. Benim gibi bir adama haddini bildirdi. Yapmış olduğum hatalar ve günah çıkarıyorum ama geç oldu kızın gençliği gitti. Eşim annem ölüm yataklarındayken ablamın, annemin ve babamın yanındaydı. Ben hiçbirinin yanında olamadım. Kadının fedakarlığı sadece bana değil iyilik saçıyor. Ben kolay kolay diz çökmem ama eşimin önünde çöktüm. Günahlarımın bedelini de ödedim. Daha benden ne istiyorsunuz. Şimdi dört dörtlük bir yaşlılık beraberliği yaşıyoruz.”



O FEDON YOK ARTIK

Aslı Şafak’ın eşinize şiddet gösterdiğiniz bir dönem mi oldu? Sorusuna “17 yaşında bebek gibi kaliteli bir kızla evlendim. Şimdi 75 yaşında ben onun hayatını söndürdüm. Şimdi çok mutluyuz. Çok pişmanım. Her şeyimi eşimin üzerine yaptım. Bunları kendimi affettirmek için vermedim. Aynı hataları yapamam o Fedon yok artık” cevabını verdi.



EVİMDE SOLARYUM MAKİNESİ VAR

Aslı Şafak’ın Bodrum güneşi hala yakıyor mu? Sorusuna “Hayır evimde solaryum makinesi var. Haftada bir gün solaryuma giriyorum. Bembeyaz ten sevmiyorum. Onlar sanki hasta tipler gibi geliyor. 6 yaşından beri güneşin altından çıkmam böyle bir adamım.”

HAVHAV ŞARKISINA ANCAK ‘HOŞT’ DERİM

Fedon sözlerine şöyle devam etti “Şarkı beğenmiyorum. Yapında beğeneyim. Beğenecek bir şey yok. Adam şarkı yapıyor adı ‘Havhav’ Ne dediğimi soruyorlar ‘hoşt’ diyorum. Beğenilecek bir şey görmüyorum.”

FEDON’A YAKIŞIR ŞEKİLDE ÖLMEK İSTİYORUM

Allah bana onu nasip etsin evlatlarım beni toprağa koysun. Fedon’a yakışır ölmek isterim. Yarış motoruyla denizde giderken devrilsin boynum kırılsın yada motorsikletle giderken bir yere çakılıyım bana belediye otobüsü çarpmasın. Serumlar takılı ölmek istemiyorum. Yaşamayı seviyorum.