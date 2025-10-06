Fatma Turgut İstanbul'da sahne aldı

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut İstanbul'da sahne aldı. İşte detaylar...

Fatma Turgut, Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport İstanbul’da sahne aldı.

 

En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü rock sanatçısı, güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

 

Binlerce yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı konserde müzikseverler, Turgut’un söylediği hit parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.

 

Renkli ışık gösterileri ve Galataport’un eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen konser, festivalin en coşkulu anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

