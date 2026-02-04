Eylül Ersöz, sosyal medyada yapılan 'Suratsız' yorumlarına cevap verdi

Eylül Ersöz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Sosyal medyada ilginç yorumlara takılıyor musunuz?" sorusuna, "Takılmıyorum. Bana, 'Suratsız' diyenler var. Suratsız değilim, neşeliyim. Bazen heyecandan, etrafa sinirli bakıyorum bende farkındayım. Gözler renkli olunca sert görünüyor. Sert değilim heyecanlıyım. Şaşırıyorum ama insanlar farklı algılayabiliyor, onlara da saygı duyuyorum" yanıtını verdi.

Ersöz, "Çevrenizdekiler, 'Sert duruyorsunuz, ama aslında öyle değilsiniz?' diyen oluyor mu?" sorusuna, "Tanışmadan öyle oluyor. Sette hiperaktifim" diye cevap verdi.