Eylül Ersöz meslektaşı Deniz Çakır'ın "Kadınlar raf ömrü var" sözlerine cevap verdi

Oyuncu Eylül Ersöz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Çirkin' dizisi için oyuncu, "Ekip güzel. Set başladı. Yakında seyirciyle buluşacağız" dedi.

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrolünü paylaştığı proje için Ersöz, "Çağlar abimi oynuyor. Çok iyi anlaşıyoruz, aşırı komik. Derya tatlı. Nur Sürer ve Çetin Tekindor var. Nur Sürer annemi oynuyor, sürekli onunla sahne çekiyoruz. İnanılmaz öğretici" dedi.



'Fırtına Kız' filminde futbolcuyu canlandıran oyuncu, "Bırakmak zorunda kaldım setten dolayı. Futbol oynamak istiyorum. Özlüyorum" açıklamasını yaptı. Başrol oyuncuların yaş farkının konuşulmasına Ersöz, "Hikayeye göre değişiyor. Yaş farkı olması gerekiyorsa zaten mecbur. Önceki işinde abla-kardeş oynayıp, sonra sevgiliyi oynaması garip geliyor" ifadelerini kullandı.

Deniz Çakır'ın, "Kadınlar raf ömrü var" sözlerine Ersöz, "Bence var. Biz sanki üç işte başrol oynayabiliriz, sonra bizi unutuyorlar. Erkeklerin yanına yeni kadınlar geliyor. Dünyada düzen böyle" dedi.

Hande Ataizi'nin kadın oyuncularının kendine bakmadığını söylemesi üzerine ise oyuncu, "Bence biz bakımlıyız. Güzel kadınlarız. Kadınlarımız her yaşta çok güzel" diye konuştu.