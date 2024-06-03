Esra Nur Türker’e Dubai’de 'Yılın İş Kadını' ödülü

Dünyanın dört bir yanından kadın liderlerin katıldığı efsanevi iş zirvesinde “Yılın İş Kadını” ödül töreni Şeyh Tahnoon bin Saeed bin Tahnoon Al Nahyan'ın ofisinin himayesinde Dubai’de Palazzo Versace Otel'de gerçekleştirildi.

Etkinlik, MRS Organizing'in kurucu ortağı Veronica Huseynli Ahmed Mrs Universe Middle East ve Guinness Dünya Rekorları'na aday gösterilen Wasim Mandil tarafından düzenlendi.

Gecede medya alanında TV sunucusu Esra Nur Türker de ödül aldı. Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan’ın eşi Sibel Şaylan da Esra Nur Türker’i yalnız bırakmadı ve başarılarından dolayı kutladı.

Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan’ın eşi Sibel Şaylan, Esra Nur Türker’i tebrik etti. 

Pop yıldızları Suzan Najm Aldeen ve Reda Abdullah’ın da katıldığı geceye saksofoncu Halina Fralova klasik müzik performansıyla renk kattı.

 

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