Esra Nur Türker’e Dubai’de 'Yılın İş Kadını' ödülü

03.06.2024 15:00

Dünyanın dört bir yanından kadın liderlerin katıldığı efsanevi iş zirvesinde “Yılın İş Kadını” ödül töreni Şeyh Tahnoon bin Saeed bin Tahnoon Al Nahyan'ın ofisinin himayesinde Dubai’de Palazzo Versace Otel'de gerçekleştirildi.