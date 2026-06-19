Esra Ezmeci'den estetik açıklaması!

Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ezmeci, "Mağaza ve ofis açacağız. Kozmetik ürünlerim var Nişantaşı'nda mağaza açacağız hem de ofis olarak kullanacağız toplantı için... Yurt dışından ürünlere rağbet var" dedi. Yazla ilgili sunucu, "Tatil yapacağım. Uzun tatilden sıkılıyorum. Kısa bir Bodrum ve Çeşme yapacağım. Denize girmeyi seviyorum. Tuzlu su bana iyi geliyor. Gürültülü eğlence sevmiyorum" açıklamasını yaptı.

Sunucu, "Estetiğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Herkes rahatsız olduğu şeylerden estetik yaptırabilir. Çok güzel kızlarda estetik yaptırarak plastik gibi dolaşıyorlar, bence o yanlış" yanıtını verdi. Ezmeci, "Yaşlanma korkunuz var mı?" sorusuna, "Bedenimden çok aklıma yatırım yaptığım için yok. Her yaşın ayrı güzelliği var" diye cevap verdi.



BİZLERİN İLİŞKİ YAŞAMASI ZOR

Sunucu, "Seda Sayan'ın, 'Bir adamı ikinci kez almayacaksınız" sözlerine, "Seda Sayan güçlü ve başarılı kadın. Bazen kadınlar o gücü elde edemiyor ve çocukları için ikinci şansı vermek istiyor. Adam değişiyor ve pişmansa ikinci şans verilir" ifadelerini kullandı.

Ezmeci, "Siz ilişkilerinizde başarılı mısınız?" sorusuna, "Daha göz önünde ve ilişki konusunda tavsiye verenlerin ilişki yaşaması daha zor. Hep kontrolcü bir de bir şeyleri çabuk fark ediyorsun ve şüpheci hale getiriyor. Bizlerin ilişkisi yaşaması zor. Bence ben zor kadınım. Çok işkoliğim, ilişkiye çok vakit ayıramıyorum. Hayatımda kız çocuğu olsun istiyorum. Oğlum büyüdü üniversite sınavına girecek. Şu an hayatımda kimse yok" açıklamasını yaptı.