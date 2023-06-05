Eski eşi Arzu Balkan'ı iki kez aldatan Tamer Karadağlı'dan flaş itiraf...

Tamer Karadağlı, “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece” adlı programa konuk oldu. Ünlü oyuncu yıllar önce aldattığı için boşandığı Arzu Balkan’la ayrılık süreci hakkında ilk kez konuştu.



Karadağlı, “Kızcağız o zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Yaşadığım şeylerin sorumluluğunu aldım ve bedelini ödedim” dedi. Arzu Balkan ile evliliğinden Zeyno adını verdikleri bir kızı olan Karadağlı, “Boşandıktan sonra kızının yetiştirilmesinde baba olarak eksik kaldığını hissediyor musun?” sorusuna “Biz boşandıktan sonra hiçbir zaman ayrı kalmadık. Ben boşandıktan sonra başka eve çıktım, Arzu da benim oturduğum evin karşısına taşındı. Ben sürekli kızımla ilgilendim. Arzu’yla olan kişisel problemlerimiz ayrı, ebeveyn olmak ayrıydı. O konuda ikimiz de taviz vermedik. Çocuğun ne kadar yanında olursam olayım, onu yine anne büyütüyor” diye yanıt verdi.

Oyuncu, “Arzu senin ihanetini affetti mi?” sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: “Bilmiyorum, Arzu’ya bunu sormadım. Belki de içten içe hiç affetmemiştir. Kızcağız o zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Onu inkâr etmek mümkün değil. Yaşadığım şeylerin sorumluluğunu aldım ve bedelini ödedim. Bana karım dışında kimse hesap soramaz. O da hesap sordu ve boşadı. Bunun sonuçlarına da ben katlandım. Herkes yaşadığı şeyin bedelini ödeyecek.”

"ARZU’YA KARIŞMAM İKİYÜZLÜLÜK OLUR"

“Arzu Balkan yeniden bir hayat kurarak evlenmek istese tavrın ne olur?” sorusuna da cevap veren Tamer Karadağlı, “Arzu tabii ki evlenebilir, biz boşanalı 16 sene oldu. Arzu’nun hayatına karışmam söz konusu değil. Yeni ayrıldığımızda da değildi zaten. Bu çok büyük bir ikiyüzlülük olur. Benim boşanma şeklim zaten belliydi. Benim Arzu’ya hesap sorma hakkım yok. Arzu çok akıllıdır, biriyle evlenmeye karar verdiyse bu doğrudur” ifadelerini kullandı. (Hürriyet)