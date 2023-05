Ersin Ramoğlu yazdı: "Delilerin Delisi"

Sabıka manyağının Youtube attığı yalan dolu videolar Erdoğan düşmanlarını sevindirdi. Küfürbazı Youtube'da canlı yayına çıkarıp yalanlarını köpürten Serdar Akinan isimli fitneci ise dün sabah Ayvacık polisi tarafından gözaltına alındı... Akinan, gazetecilik yapmadı, yalan ve küfürlere aracılık etti.

Gazeteci bir belge olmadan Genelkurmay Başkanlığı yapmış birine, bakanlara, savcı ve polislere ağız dolusu küfreden sabıkalı birinin yalanlarının yayabilir mi? Doğru bir iş mi bu?

Nefret, küfür ve hakaretlerle donanmış iddiaların yer aldığı videolar gerçekmiş gibi kamuoyuna sunulmamalı.

Bu bal gibi 7'li masanın tezgâhladığı, arkasında da FETÖ'nün bulunduğu çirkin bir operasyondur.

Seçime giderken sahneye konulan devlet- siyaset-mafya soslu oyunun adı "delilerin delisi", başrolde ise Muhammed Yakut var!

Yani bayağı kirli bir adam...

Muhammed Yakut'un yağmadan hırsızlığa, dolandırıcılıktan şantaj ve tehdide kadar tam 14 ayrı sabıkası var.

Bu b.k sineğinin sinkaflarla doldurduğu videolara Reis düşmanlarının mal bulmuş mağribi gibi dalması şaşırtıcı değil.

Oyu sıfırlanmak üzere olan 7'li masanın elemanı Akşener bile videolardan siyasi bir rant devşirmeye kalktı.

Tetikçi gazeteci tayfası, videoyu çekenin "azılı kriminal biri!" olmasına bakmadı.

Böyle birinin ipiyle kuyuya inenler kuyuda kalır elbet!

Akinan'ın "15 Temmuz tiyatro muydu değil miydi?" sorusuna manyağın FETÖ ağzıyla cevap vermesi bizi şaşırtmadı.

Belli ki kaçtığı Almanya'da FETÖ'nün kucağına iyi oturmuş.

***

Gazeteci kalemini satarsa "at izini it izine karıştırır" demiştim!

Gazeteci kalemini sattığı an "tuz kokar!" Nitekim öyle de oldu.

Fondaş gazetecilerin gözünü Reis düşmanlığı iyice kararttı.

Gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu'na sadece PKK destek vermiyor.

Adi suçlular da destek atıyor.

Youtube'da rüzgârlar estiren bu adam kimdir?

Reis'i düşman belleyen Meral Akşener, Serdar Akinan, Tele 1, Fatih Portakal, Nevşin Mengü gibi fondaş gazeteciler, adamın ne yaptığını biliyor ama aldırmıyor.

Bu tip gazeteciler, iftiracının yalanlarını daha da köpürtür, onlara kendileri de katkı sağlar.

Yakında kervana Bay Kemal de katılırsa şaşmam!

Akinan, Vahap Seçer'in de danışmanıydı.

Polisi tarafından gözaltına alınırken "Gözaltına alınıyorum, Ayvacık ilçe emniyetine götürülüyorum" şeklinde paylaşımıyla da şov yapmaya kalktı.

Sabıkalı birinin yalanlarıyla namuslu ve saygın insanlara çamur atmanın elbet bir bedeli olacak.

***

Serdar efendi, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katiliyle ilgili de ipe sapa gelmez yalanlar uydurmuştu.

İddia ettiklerinin hepsi yalan çıktı.

Seçime günler kala adi bir suçlunun kaçtığı Almanya'dan FETÖ'cülerle birlikte yalanlarına Reis düşmanı Fatih Portakal, Özlem Gürses ve Nevşin Mengü'nün çanak tutması gazetecilik değil.

Çünkü ortada somut bir belge yok.

Adam aklına esene sövüp durmuş.

Melih Gökçek ve travesti meselesi de öyle...

Tanıdığım Gökçek'in "Travesti Okşan" ile ne ilişkisi olabilir?

Herif İstanbul'un kıymetli Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a saldırdı.

Tekrar ediyorum, nasırına basılmışçasına feryat eden Yakut'un ifşalarında hiçbir "delil ve belge" yok.

Aksine Muhammed Yakut'un suç dosyası bir hayli fazla.

Yani tam 14 ayrı sabıka.

Gazeteci muhaliflik adına bagajı kirli olan birini sırtına almamalı.